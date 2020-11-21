美國大選｜喬治亞州正式認證投票結果　確認拜登勝出

美國總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊準備透過法律行動推翻喬治亞州（Georgia）的選舉結果，不過州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）在11月20日正式認證民主黨的拜登（Joe Biden）勝選，取下當地16張選舉人票。

喬治亞州法例規定，州務卿須在當地時間20日下午5時證實選舉結果，拉芬斯珀格指，拜登獲247萬票，以12,670票或0.25百分點領先獲246萬的特朗普。拉芬斯珀格表示，自己畢身以工程師作為職業，以「數字不會說謊」為座右銘，強調身為州務卿，相信現在公布的數字都是正確，反映民眾的判斷，而不是州務卿或不同選舉團隊法律代表的決定。

而在當地正式認證拜登勝出前曾經發生一段小插曲，拉芬斯珀格辦公室在較早時間「搶先」公布點票結果，但其後澄清認證工作仍未完成。

喬治亞州務卿拉芬斯珀格11月20日正式公布拜登在當地勝出，令這個州份自1993年以來首度「紅變藍」。（Reuters）

不過由於得票雙方的差距不足0.5%，特朗普團隊有兩天時間提出重新點票，由機器進行點票。假如最終維持結果，就會是民主黨自1993年來首度奪得喬治亞州，亦令拜登的選舉人票增至306票，而特朗普只有232票。

特朗普則在Twitter批評黨友、喬治亞州長肯普（Brian Kemp）及拉芬斯珀格，指對方拒絕共和黨人檢查問題選票，導致自己及當地共和黨參議員無法取得大勝。不過其留言則被Twitter方面標籤為有爭議。