美國大選｜國務卿大熱談中美關係：北京是同行對手但有必要合作

美國大選2020｜被視為美國下任國務卿熱門人選的民主黨參議員孔茨（Chris Coons）11月20日接受路透社訪問，提到希望有跨黨派政策成形，讓美國能夠戰勝中國。他形容，中國是美國的「同行對手」（peer competitor），但於不同方面需要合作。

孔茨接受路透社訪問，談到中美關係。他認為，美國的主要焦點是與北京競爭，不過有必要於不同方面合作，例如氣候變化、全球衛生和核不擴散。他形容，中國是美國的「同行對手」，但對很多範疇而言，只有美中合作，世界將會變得更加安全。

▼想知道下任國務卿其他熱門人選，請點擊以下圖輯：

孔茨強調外交政策需要紮根國內政策，應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和經濟是首要任務。他指，如果美國人看不到疫情和衰退的出路，看不到作為一個國家前進的方向，有種可能的假設就是外交事務其實不會如同疫情一樣影響大部份美國人的日常生活。

孔茨表示，美國需要為有可能與中國發生衝突作好準備，意味需要更加主動和投入與國際盟友溝通。他同時抨擊總統特朗普（Donald Trump），認為華府不能只列出對世界的不滿，反而要提供具吸引力的替代方案。他表示，中國國家主席習近平和中國共產黨認定美國正在衰落，以及美國和美國的制度已經被破壞和遭削弱，美國需要展示出活力和強大，證明有能力解決問題。

孔茨估計，拜登政府作出任何決定前，將與國會分析華府於美中雙邊關係目前身處的位置和未來方向，再就貿易和疫情相關的行為對中國祭出強硬抑或溫和的措施。

孔茨和總統當選人拜登（Joe Biden）是親密的朋友，同樣來自特拉華州。他也是參議院外交關係委員會的重要成員，因此即使共和黨仍然控制參議院，相信較容易獲通過提名出任國務卿。