拜登勝選｜特朗普再指控　美國藥廠蓄意拖到選後公布新冠疫苗消息

仍未承認已在大選中落敗的美國現任總統特朗普（Donald Trump）11月20日稱包括輝瑞（Pfizer）在內的藥廠拖到大選後才公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有效率甚高的數據。除了輝瑞，另一間有研究成果的美國公司莫德納（Moderna）亦是他指控的對象之一。

LIVE: President @realDonaldTrump gives remarks on delivering lower prescription drug prices https://t.co/7ake5jCbKv — The White House (@WhiteHouse) November 20, 2020

兩間公司都否認這位美國總統的指控，稱疫苗試驗結果沒因政治考量而受操縱。

輝瑞首席行政總裁布拉（Albert Bourla）16日公布公司有份研發的疫苗有效率逾90%。他稱公司的獨立疫苗顧問委員會12日或13日收到數據，成員15日早上11時會面，他本人在同日下午2時接獲通知。他說如果自己在大選前已有數據，會在大選前公布。

美國總統長子小特朗普曾暗示說，輝瑞公布疫苗研發取得成果的時機是「邪惡的」。圖為11月9日，一個關於新冠肺炎檢測的廣告映照在輝瑞紐約總部的落地玻璃窗上。（AP）

輝瑞稱沒就研發獲得政府的資金，為的在一個更好的情況下「解放我們的科學家」，以及「讓輝瑞免於涉及政治」。

特朗普已非首次在沒有證據的情況下指控「外力」不想美國在大選前於疫苗研發上取得突破，包括美國民主黨及食品和藥物管理局（FDA）。他和兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）9日言談間暗示，輝瑞公布消息的時機是邪惡的（nefarious）。

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

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