美國大選｜傳特朗普二媳婦有意2022年競選參議員

美國媒體11月19日引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）次子埃里克（Eric Trump）的妻子、38歲的拉拉（Lara Trump）或會於2022年參選北卡羅來納州（North Carolina）參議員。

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《紐約時報》（New York Times）19日引述3名幕僚人員指，拉拉曾向同事透露，她正考慮在2022年參選參議員。拉拉拒絕回應她計劃參選的報道。現任北卡羅來納州參議員、共和黨籍的伯爾（Richard Burr）已表明在任期結束後會退休。

報道提及，有多人想接任伯爾的職位，包括特朗普曾鼓勵北卡羅來納州眾議員、盟友沃克（Mark Walker）參選北卡羅來納州參議員，他表明會支持沃克。北卡羅來納州前州長麥克羅里（Pat McCrory）已表示有意參選。北卡羅來納州眾議院議長穆爾（Tim Moore）也被指會成為參選人之一。曾在北卡羅來納州長選舉落選的福里斯（Dan Forest）亦被指會參選。

《紐約時報》稱，特朗普在2020年大選中僅以1.3個百分點之差在北卡羅來納州勝出，領先對手的幅度比4年前小。這顯示北卡羅來納州整體來說有「變藍」的趨勢，兩黨在當地參議院議席的競爭會更激烈。