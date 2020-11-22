G20新冠疫情特別會議期間　特朗普提前離席打高爾夫球

美國總統特朗普（Donald Trump）11月21日又被拍到現身高爾夫球場。然而，這天是二十國集團（G20）峰會開幕的日子，特朗普打高爾夫時，多國領導人正在參加一場關於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）應對的會議。

受新冠肺炎疫情影響，11月21日起一連兩天召開的G20峰會以視像形式舉行。（Reuters）

據美國有線新聞網絡（CNN）11月21日報道，特朗普11月21日出席了可能是他的最後一場G20峰會。當天，他在開幕期間頻繁在Twitter發文，同時還跳過了有關新冠肺炎大流行的一場特別會議。

報道稱，11月21日的會議於美東時間上午8時開始，就在13分鐘後，特朗普就發送了多條推文，談論自己尋求扭轉總統選舉結果的努力。而到了上午10時，特朗普就離開了用於接入會議的白宮戰情室，前往首都華盛頓附近的自家球場打高爾夫。

特朗普離席期間，峰會正在舉行一場有關「為大流行做準備」的會外活動，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、韓國總統文在寅等多國領導人均發表了講話。

根據白宮安排，特朗普11月22日上午還將出席另一場G20峰會活動。CNN稱，隨着總統任期臨近，這可能是特朗普最後一次在峰會上與其他國家領導人會面。