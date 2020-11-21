【G20峰會】習近平：中方願與各方探討制定全球數碼治理規則

二十國集團（G20）視像峰會自11月21日起一連兩天召開，中國國家主席習近平11月21日在會上發言時表示，二十國集團應在後疫情時代的全球治理之中，發揮更大引領作用，要堅定維護多邊貿易體制，他表示反對單邊主義，又談到中方之前提出了《全球數據安全倡議》，願以此為基礎，同各方探討並制定全球數碼治理規則。

新華社報道，習近平在會上強調，中國積極支持並參與新冠肺炎疫苗國際合作，已加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，願同各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作，中方將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。

倡G20發揮更大引領作用

習近平稱，新冠肺炎疫情突顯了全球治理存在的短處，應該遵循共商共建共享原則，堅持多邊主義，堅持開放包容，堅持互利合作，堅持與時俱進，二十國集團應該在這方面發揮更大引領作用。

他又談到希望更多國家參與健康碼國際互認機制，他稱要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來，中方提出建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

受新冠疫情影響，11月21日起一連兩天召開二十國集團（G20）峰會以視像形式舉行（Reuters）

反對單邊主義

習近平並提到，中方倡議適時召開國際糧食減損大會，歡迎二十國集團成員和相關國際組織積極參與。

習近平又強調要堅定維護多邊貿易體制，支持世界貿易組織改革，增強其有效性和權威性，促進自由貿易，反對單邊主義和保護主義，保障發展中國家發展權益和空間。

習近平之後又提到，面對各國對數據安全、數字鴻溝、個人私隱、道德倫理等方面的關切，要秉持以人為中心、基於事實的政策導向，鼓勵創新，建立互信，支持聯合國就此發揮領導作用，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的數字發展環境。

他稱前不久，中方提出《全球數據安全倡議》，願以此為基礎，同各方探討並制定全球數碼治理規則。