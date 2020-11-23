美國安顧問：政府換屆後料TikTok禁令將延續　或封殺更多中國程式

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）11月22日表示，對微信和TikTok等中國應用程式的禁令終會成功，「即使政府換屆，這些禁令也會實施」。奧布萊恩還說，美國還在關注其他在美國擁有流行應用程式的中國公司，「可能會有一些行動」。

圖為奧布萊恩2020年7月10日在美國南部司令部舉行的緝毒行動簡報會上發表講話。（AP）

據彭博社11月22日報道，美國國家安全顧問奧布萊恩說，他預計美國總統特朗普（Donald Trump）禁止微信和TikTok等中國應用程式的努力「最終」會成功。

奧布萊恩在越南首都河內舉行的一次活動上說：「我們正在關注，這些法庭案件正在審理中，所以聯邦政府將等待，看我們的法庭吿訴我們，對於那些禁令，我們能做什麼或不能做什麼。」

奧布萊恩續指：「我認為（特朗普）總統對這些應用程式的禁令最終可以執行。我認為，即使政府換屆，這些禁令也會實施。」

預定2021年1月20日就職的美國總統當選人拜登（Joe Biden）此前已經承諾，將評估TikTok應用程式的安全風險。

奧布萊恩說，美國政府還在關注其他在美國擁有流行應用程式的中國公司，「他們從美國民眾那裏獲取了大量數據」，「我們也在研究這些應用程式，可能會有一些行動。我們得看看總統會怎麼決定」。