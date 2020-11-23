內塔尼亞胡秘訪晤沙特阿拉伯王儲　法媒稱利雅得否認

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被指在11月22日秘密到訪沙特亞拉伯，與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。 法媒23日稍後時間報道，沙特否認內塔尼亞胡與該國王儲會面。

是次會面的重要性在於，這是第一次有以色列的領袖公開到訪沙特阿拉伯。

以色列《國土報》的英文版編輯沙夫（Avi Scharf）發布航空追蹤數據稱，1部商務飛機從以色列的特拉維夫（Tel Aviv）飛往沙特阿拉伯紅海沿岸城市「新未來」（Neom），並短暫逗留。

ABSOLUTELY rare Israeli flight direct to new Saudi mega-city Neom on Red Sea shore



It was Bibi's ex-fav bizjet t7-cpx. Back to Tel Aviv after 5 hours on ground pic.twitter.com/Ty9aedYbsK — avi scharf (@avischarf) November 23, 2020

Is that an A-10 that i just saw crossing Israel eastbound w tanker 87-0121 from Moron airbase? pic.twitter.com/Wy7VU8vA6G — avi scharf (@avischarf) May 26, 2020

以色列教育部長加倫特（Yoav Gallant）23日向Army Radio稱，確認內塔尼亞胡22日的行程。

沙特外交部21日重申其一貫立場，該國想完成兩國關係正常化已久，惟在以色列和巴勒斯坦簽署涉及巴勒斯坦建國的和平協議以前，沙特不會效仿阿聯酋與以色列實現關係正常化。

沙以雖未建立正式外交關係，但沙特自8月起允許以色列客機飛越其領空前往阿聯酋。8月13日以色列和阿聯酋在美國協調之下達成了和平協議，同意建立全面外交關係，換取以方暫時停止吞併約旦河西岸。