教宗方濟各出版新書　首次稱新疆維吾爾族遭迫害

教宗方濟各（Pope Francis）12月1日出版新書《讓我們夢想：通向更美好未來之路》（Let Us Dream: The Path to A Better Future，暫譯）。他首次將中國新疆的維吾爾族穆斯林稱為「受迫害」（persecuted）的人。

路透社11月24日報道，方濟各於新書其中一個章節提到，「我經常想到被迫害的人：羅興亞人（Rohingya）、貧窮的維吾爾人、雅茲迪人（Yazidi）」。方濟各還談到伊斯蘭國家被迫害的基督徒。

路透社指出，教宗之前曾談到逃離緬甸的羅興亞人以及伊拉克的極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）殺害雅茲迪人，但這是他首次提到維吾爾人。

圖為教宗方濟各12月1日出版新書《讓我們夢想：通向更美好未來之路》（Let Us Dream: The Path to A Better Future，暫譯）的封面。（美聯社）

方濟各和英文傳記作家Austen Ivereigh合作出版全長150頁的新書，談到了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）結束後解決不平等問題所需的經濟、社會和政治變革。他表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行應促使各國政府考慮制定永久的全民基本收入。

方濟各說，那些認為戴口罩是國家強制行為的人「只是他們想象中的受害者」，並讚揚弗洛伊德（George Floyd）事件的示威者。