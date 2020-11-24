日本疫情升溫　民眾繼續出遊賞銀杏與紅葉　大阪札幌叫停旅遊補貼

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，日本在11月21至23日期間迎來3天假期，當地媒體11月23日報道，很多人冒着受感染的風險外出及旅遊，東京民眾聚集一起欣賞銀杏與紅葉。

日本放送協會（NHK）23日報道，不少民眾在東京市內欣賞紅葉，報道提及，有人指自己未能回鄉探望家人，於是找個就近的地方賞紅葉；也有人指，這是一個發掘住所附近的事物及隨便走走的好機會。

日本疫情目前仍未緩和，11月22日已是連續第5天新增逾2,000宗確診個案，23日亦新增1,519宗個案。

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大阪札幌叫停旅遊補貼

共同社24日報道，由於大阪和札幌的新冠肺炎確診個案回升，政府的國內旅遊刺激方案「Go To Travel」會排除大阪和札幌，為期3周。經濟再生大臣西村康稔同日在記者會上表示，政府會負責旅客預訂的大阪及札幌行程之取消費用，也會賠償受影響商家的損失。

西村康稔稱，政府暫停國內旅遊刺激方案的決定，只會針對因出現破記錄確診個案而令衛生系統受壓的旅遊目的地。報道稱，有專家指國內旅遊刺激方案是導致確診個案高企的原因。

北海道知事鈴木直道及大阪府知事吉村洋文23日公布，計劃讓大阪和札幌暫時停止參加國內旅遊刺激方案。大阪市長松井一郎24日表示：「我們希望（中央政府）會盡快暫時停止（大阪的）國內旅遊刺激方案。」

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