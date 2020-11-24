【新冠肺炎】無視疫情警告　感恩節前夕300萬美國人乘飛機出行

美國即將迎來感恩節假期。雖然新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致假期旅客數目大減，但不少美國人仍然乘坐飛機出行。運輸安全管理局指，11月20日至22日期間，全國機場有300萬旅客通過安檢，是3月中以來航空客運最繁忙的周末。

運輸安全管理局的數據顯示，11月20日有101.9萬旅客通過機場安檢，11月21日有98.4萬旅客，其中11月22日有104.7萬旅客，創自3月中以來單日最高紀錄。自3月16日以來，只有三日美國旅客數目超過100萬。

美國的航空公司指出，客運需求較一年前跌62%，國際客運需求則仍然大跌逾七成。美國汽車協會估計，較多人選擇駕車出行，不過數字將較以往減少。協會根據調查預測，將有4,780萬人駕車前往參加感恩節聚會，較去年減少4%。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活與工作，請點擊放大觀看：

疾病控制和預防中心11月19日呼籲美國人不要於感恩節假期期間出行，從而舒緩疫情。美國近日平均新增逾17萬宗確診個案和1,500宗死亡個案，創春季以來的高峰。累計已經有逾1,200萬宗確診個案和25萬死亡個案。