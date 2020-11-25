美國大選2020｜拜登領團隊核心成員亮相　重申美國將重返世界舞台

宣告勝選的美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）周二（24日）在特拉華州（Delaware）正式公布內閣部份人選，包括由前副國務卿布林肯（Antony Blinken）出任國務卿、古巴裔的馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）領導國土安全部，以及由海恩斯（Avril Haines）擔任國家情報總監等；拜登強調，新政府團隊將會確保國家及人民安全，並令美國重返世界舞台。

拜登周二帶領其團隊核心成員出席特拉華州威爾明頓的一項活動，拜登表示，對於總務管理局（GSA）通知他可以正式展開政權交接感到高興，團隊已做好準備應對未來可能會遇到的挑戰，希望他提名的內閣人選可以得到國會迅速確認。

拜登說，未來負責美國國家安全的官員擁有經驗、領導才能、嶄新思維以及對美國精神的堅定信念，他們將致力於使美國重返世界舞台，去領導世界而非從世界舞台退出。

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拜登強調，美國將在太平洋及大西洋扮演全球領導角色，並在亞太地區加強與盟友的關係，但美國不會在無謂的衝突中扮演任何角色；他形容布林肯會重振國務院士氣及外界對國務院的信心，氣候變化是白宮戰情室的議程之一，政策結構及負責協調的官員將於下月公布。

另外，總統特朗普（Donald Trump）周二在白宮的新聞發佈室短暫露面，他讚揚現政府的工作，以及美股道指升破3萬點關口，但他未有回答記者提問便離開。