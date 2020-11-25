美國環保署長押後訪台　疑因時機不當與行程花費甚鉅

美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）11月24日決定押後訪問台灣，原因是這趟行程在新舊政權交接之際進行，時間點並非恰當 ，以及行程花費甚大。

惠勒發言人24日稱由於美國本土重要事務，惠勒訪台行程延期，但未說將延至何時。台灣2019年12月邀惠勒訪台，但因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發，致行程延宕之今。

美國聯邦總務署（GSA）23日致函拜登（Joe Biden）團隊啟動權力交接過程，惠勒在此時訪台，被質疑時機不當。此外，美國《紐約時報》11月19日稱，惠勒這個原定12月5日起行的10人代表團訪台3天，因疫情關係支出將達295,000美元，亦引起外界注意。

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中國外交部網站11月23日發布發言人趙立堅對美國海軍印太情報總指揮官斯圖德曼（Michael William Studeman）11月22日秘密訪台的回應，稱中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，以及再次敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）率訪問團8月9日乘搭專機訪台，成1979年以來訪問台灣最高級別的美國政府官員。約1個多月後，美國務院次卿克拉奇（Keith Krach）9月17日至19日訪台。北京政府對兩位美官訪台強烈不滿。