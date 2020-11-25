美國大選．新聞背後｜拜登勝選後下一步　團隊過渡工作三大要務

美國2020年總統大選當選人拜登（Joe Biden）11月23日正式獲美國聯邦總務管理局（GSA）確認當選，雖然總統特朗普（Donald Trump）繼續拒絕承認落敗，但過渡程序終於展開。拜登獲確認勝選會有什麼改變，團隊又會如何確保順利過渡？當中包括三大要務。

圖為11月24日，拜登宣布首批內閣成員人選，包括國務卿、國安顧問等。（路透社）

獲總務局確認勝選的意義？

總務局的確認將使拜登團隊能接觸聯邦政府部門和機構，與各個機構部門的官員會面，方便權力交接。拜登表明上任首要工作是抗疫，因此抗疫與疫苗相關的部門尤其重要。衛生與公共服務部長阿扎（Alex Azar）24日表示，他們將與拜登團隊共享資訊。

雖然白宮辦公廳主任梅多斯（Mark Meadows）在11月23日一份備忘錄中表示，要求只有獲指定為特定聯絡人的成員，才可以與拜登團隊隨便交流，但他也表示，白宮將確保權力能順利轉移。

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拜登將繼續挑選內閣人選

拜登目前已公布包括國務卿，國安顧問的內閣成員名單，未來相信會有更多的人選。而這一批的人選部分會在1月20日前交由國會參議院審議通過，在拜登上任第一天就正式成為內閣成員。

根據過往經驗，一般會有5至6名內閣成員會在1月20日前獲得通過，組閣過程會在新總統任內繼續進行，特朗普當年至2017年4月才組閣完成。

圖為11月24日，拜登在宣布提名布林肯出任國務卿。這仍需待參議院審議獲得通過，才正式生效。（Reuters）

官員去留問題

拜登上任會換上一批新管治班子，但並非所有政府職位在都會撤換。一些非首長級的職務，及與國安、政治等無太直接關係的職務官員一般不會受影響。美國證券交易委員會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）表明會辭職，但其他官員料獲留任。

聯邦調查局（FBI）官員理論上不會受到影響，傳統上FBI官員只會在出現特別原因的情況下才會撤換，不過特朗普因「通俄門」事件打破傳統撤換前局長科米（James Comey），新委任的克里斯托弗雷（Christopher Wray）未知會否受到影響。

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