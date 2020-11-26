TikTok被強制出售期限　獲延長7天至12月4日

美國政府給予中國公司字節跳動（ByteDance）多7天的時間去完成出售抖音海外版TikTok，以釋除華府對它威脅國家安全的疑慮。

TikTok母公司、中國的字節跳動在25日提交法院的文件中指出，新的期限是12月4日。在此之前，它已獲延期15天。TikTok賣盤的期間本為11月12日，其後延至11月27日。惟根據中國8月實行的新法例，出售TikTok須有北京政府首肯。

美國財政部發言人稱，字節跳動獲得7天延期，以檢視美國外國投資委員會（CFIUS）最近收到的「經修訂文件」。外界暫未知字節跳動的「經修訂文件」內容是什麼。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日稱原則上已批准甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）及其他美國投資者收購TikTok。TikTok之後卻沒從華府聽到任何消息，包括CFIUS稱「沒有在我們廣大的數據私隱與安全框架收到實質回應」。

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TikTok已入稟挑戰華府的命令，部分程序的截止期限展延至2020年1月。美國幾位法官已下令阻擋命令生效。商務部說，在政府上訴之際會遵循法院裁定。

如官司拖到2021年，待到美國總統當選人拜登（Joe Biden）2020年1月上任時，這些案件或會全部失效，除非拜登決定繼續實行特朗普的命令並繼續進行訴訟。

TikTok的建議倘被特朗普政府拒絕，理論上它即會被禁在美國營運，影響大量的用家及創作者。TikTok在美國有逾1億用家。