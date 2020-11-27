新冠肺炎｜美國住院人數再創新高　特朗普：下周運送疫苗

根據冠狀病毒跟踪項目（COVID Tracking Project）的數據顯示，美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）住院患者數目11月26日再創新高。總統特朗普（Donald Trump）同日表示，下周將開始運送疫苗。

特朗普表示，疫苗將於下周和再下周運送。他指，前線工人、醫護和長者將首先接種疫苗。他也提到，不應該將疫苗歸功於總統當選人拜登（Joe Biden），指對方應對豬流感和H1N1流感失敗。

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冠狀病毒跟踪項目的數字顯示，美國的住院患者連續第17日創新高，超過90,481人。確診個案增長達到前所未見的速度。美國有線新聞網絡（CNN）報道，11月25日一周內平均每日新增175,809宗確診個案，創紀錄新高，更加是7月底高峰的逾2.5倍。

死亡個案近日也急增。美國11月24日和25日分別錄得逾2,100宗死亡個案，自4月底以來首次連續兩日達到如此水平。一周內平均新增死亡個案於11月25日達到1,658宗，是5月中以來最高。