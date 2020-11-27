【新冠肺炎】痛風藥物「秋水仙鹼」或可治病　英國將有試驗

英媒11月27日報道，名為秋水仙鹼（Colchicine）的痛風藥物被視為或可用於治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的藥物。英國會有至少2000名病人會被招募，參與名為RECOVERY（暫譯：康復試驗）的試驗，以便調查它的效用。

牛津大學（Oxford University）教授霍比（Peter Horby）稱：「在RECOVERY試驗中，秋水仙鹼是一種吸引的藥物，因它是廣為外界所理解、不昂貴而且易於購得。」霍比也是RECOVERY的首席調查員。

有份參與RECOVERY試驗的科學家稱，發炎在新冠肺炎扮演重要角色，以及秋水仙鹼在與另一消炎藥地塞米松（Dexamethasone）一同使用時，已可見有助病情最嚴重者減少死亡的機會。

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根據香港衞生署的藥物辦公室網站資訊，常用的急性痛風症藥物包括秋水仙鹼。它能迅速減低急性關節痛楚、消除紅腫，使關節活動回復正常。

除了秋水仙鹼，抗生素「阿奇黴素」（Azithromycin），以及美國總統特朗普曾使用過、由美國再生元製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals）研發的「抗體雞尾酒療法」亦會出現在試驗中。