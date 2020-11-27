新冠肺炎｜拜登促國民作出共同犧牲　留家度過感恩節

美國迎來感恩節假期。總統當選人拜登（Joe Biden）11月26日於社交媒體發布影片，呼籲國民避免外出度過假期，形容留家的微小舉動已經是對其他美國人的禮物。現任總統特朗普（Donald Trump）則於華盛頓一帶度假。

拜登表示，他們一家往年都會到馬薩諸塞州對開的島嶼楠塔基特（Nantucket）歡度感恩節，不過今年因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，只會跟太太吉爾（Jill Biden）、女兒阿什利（Ashley Biden）和女婿克賴因（Howard Krein）於特拉華州海邊小鎮里霍博斯（Rehoboth）度假。

Thanksgiving has always been a special time for the Biden family. And while I know this isn’t the way many of us hoped to spend the holiday, the small act of staying home is a gift to our fellow Americans. pic.twitter.com/4mHOEFIcjV — Joe Biden (@JoeBiden) November 26, 2020

拜登形容，留家過節是美國人應該作出的個人犧牲，用來拯救其他人的性命，也是為整個國家作出的共同犧牲，以及美國人有着共同目標的表態，證明大家互相關心對方。他指，相信美好的日子將會來臨。

圖為2020年11月26日，美國總統特朗普到維珍尼亞州的高爾夫球場打高爾夫球。（美聯社）

特朗普以往都會到佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Largo）度假。今年他則留於華盛頓地區，早上到了維珍尼亞州的高爾夫球場打高爾夫球。去年，他特意到阿富汗探訪駐當地美軍，跟他們一起吃感恩節晚餐。今年他以視像形式向美軍致以問候。