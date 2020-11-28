伊朗首席核科學家遇刺身亡　扎里夫指事件或與以色列有關

伊朗首席核子科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日被暗殺身亡，外長扎里夫（Javad Zarif）形容事件是恐怖襲擊，並指事件可能與以色列有關。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）指，事件發生於首都德黑蘭（Tehran）以東一個城鎮，法赫里扎德乘坐的車輛遭到襲擊，有目擊者稱聽到巨響和槍聲。報道指他和多名保鏢受傷送院，惟法赫里扎德其後證實不治。

目前未有組織承認責任，但伊朗傳媒都指出以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）曾談及法赫里扎德，外長扎里夫則表示，事件顯示與以色列有關，並形容襲擊是好戰行為，他呼籲國際社會，特別是歐盟放下雙重標準，齊聲譴責事件。

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的軍事顧問德甘（Hossein Dehghan）在Twitter留言，揚言會採取報復行動，令行兇者為自己的行為後悔。

目前以色列沒有對事件作出任何評論。

法赫里扎德一直被西方國家視為伊朗核計劃之父，指他以民用提煉濃縮鈾為名，實質開發核武。國際原子能機構（IAEA）在2011年的報告曾提到，法赫里扎德是伊朗企圖發展製造核武技術的主要人物。