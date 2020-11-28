馬勒當拿遺體遭褻瀆　阿根廷殯儀館員工開棺拍照惹眾怒

阿根廷傳奇球星馬勒當拿（Diego Maradona，中國大陸譯「馬拉多納」、台譯「馬拉杜納」或「馬拉度納」）11月25日去世，阿根廷舉國哀悼之際，傳出殯儀館人員開棺靠近馬勒當拿遺體拍照、用手摸其額部以及比出豎起姆指的手勢。如此不尊重死者的舉動，令民眾與球迷既傷心又憤怒。事件曝光後，包括名為莫利納（Diego Molina）的殯儀館人員被解雇。

圖為莫利納站近馬勒當拿遺體拍照，並伸手放在遺體額部。（Twitter帳戶@choppy_cookie 截圖）

殯儀館人員將照片上載到網上，相中見莫利納右手放在馬勒當拿額頭，左手豎起拇指。照片上載至互聯網後，莫利納隨即收到死亡威脅，指他褻瀆馬勒當拿遺體。

莫利納不是唯一這麼做的人。英國《都市報》（Metro）網站報道，另一張照片可見兩人站在靈柩旁合照，其中看來較年輕的殯儀館人員也豎起拇指。

They posed with the football legend's body before transporting his coffin https://t.co/CWGvELYeR8 — Metro (@MetroUK) November 27, 2020

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的Sepelios Pinier殯儀館經理稱這3人是外判商的員工，在靈柩移送阿根廷總統府供民眾瞻仰前拍下這些照片。

馬勒當拿11月較早時動手術移除腦中血塊，本仍處於康復期。他25日在位於蒂格雷（Tigre）的家中死於心臟病發，享壽60歲。他的遺體26日葬在布宜諾斯艾利斯郊區的和平花園（Jardin de Paz）。這是私人葬禮，僅馬勒當拿遺屬以及他生前朋友出席。

馬勒當拿猝逝，阿根廷舉國當然十分難過：

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