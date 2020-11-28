【馬來西亞政局】傳安華承諾一周內「變天」不成會辭職　安華否認

馬來西亞媒體11月28日引述消息人士報道，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）要求希望聯盟（Alliance of Hope）盟友再給予他一星期時間，以證明自己控制下議院大多數議席，否則會辭去反對黨領袖和希望聯盟主席職位。安華之後否認這個消息。

圖為3月1日馬來西亞反對派領袖安華於吉隆坡人民公正黨總站外向支持者揮手。（Getty）

馬來西亞政壇局勢未明朗，安華一再稱已取得國會內足夠議員支持，希望取代慕尤丁（Muhyiddin Yassin）拜相，但未有如願，他所帶領的反對派11月26日試圖阻止國會通過2021年財政預算案，惟財政預算案最終獲得通過。

《馬來郵報》28日報道，根據希望聯盟內部消息指，在反對派挑戰財政預算案表決失敗後，人民公正黨（People's Justice Party）主席安華告知聯盟內其他黨領袖，他會證明自己取得足夠議員支持，否則會辭去在希望聯盟的領導職位。知情人士稱：「安華要求（給他）再多一周，否則他會辭去反對黨（領袖）和希望聯盟主席職位。」

另一消息人士稱，民主行動黨（Democratic Action Party）和國家誠信黨（National Trust Party）在有條件下同意要求，但同時警告安華，這是他們給予最後一次機會。

馬來西亞電視台Astro Awani之後報道，安華否認可能辭職的消息，他批評這些不負責任的行為只是想在希盟各黨之間引起混亂。