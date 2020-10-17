【馬來西亞政局】安華為6宗案落口供包括雞姦指控　斥屬政治陰謀

馬來西亞警方10月17日發聲明證實，反對派領袖、人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）16日已為6宗案件錄口供，包括1宗雞姦案，及1宗網上流傳聲稱支持安華拜相議員名單的案件。安華回應表示，雞姦指控純屬政治陰謀，以在關鍵時刻向他施壓。

圖為10月16日馬來西亞人民公正黨主席安華在吉隆坡離開警察總部時向媒體發言。（AP）

馬來西亞武吉阿曼（Bukit Aman）刑事調查部總監胡茲爾（Huzir Mohamed）10月17日指出，121位被指支持安華的議員的名字在網上流傳，他們名字在一個網站上發布，安華曾就有關事件被查問。

胡茲爾又指，警方就這種案件一共受到113宗舉報，包括來自否認支持安華的議員的投訴。他說，名單在媒體上廣為流傳，引起不良的猜測，名單在網上傳播的目的是引起公眾的恐懼或驚慌。他呼籲公眾給予警方進行調查的空間，並指調查是專業地進行，沒有受到其他政黨的政治壓力或指示。

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馬來西亞媒體報道，當地警方也在調查另外5宗案件，包括1宗雞姦案，這是自1998年以來，安華面對的第4宗雞姦案指控，他一直堅稱是政治迫害。據《詩華日報》報道，安華最新回應稱「它純屬政治陰謀，以在這麽關鍵的時刻施壓我。」

安華之前在9月底表示，已在國會獲得足夠議員支持，可以成立新政府並取代慕尤丁（Muhyiddin Yassin）成為首相。但慕尤丁之後表示，安華需證明自己已獲多數議員支持去成立新內閣，慕尤丁說自己仍是這個國家的「合法的首相」。

安華之後在10月13日覲見國家元首，呈交表明有逾120名國會議員支持他的文件，但馬來西亞王宮同日表示，安華沒有提交具體議員名單，王宮呼籲安華遵守司法程序。

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