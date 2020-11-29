【新冠肺炎】英國新增確診個案下降　政府最快下周批准使用疫苗

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，全國在11月28日的新增個案繼續破萬，惟趨勢似乎放緩。另外當地傳媒報道，英國政府可能最快在下周批准使用新開發的疫苗。

英國政府28日公布最新的疫情數字，當日再多15,871人確診、479人死亡，但比27日的16,022宗新增個案及521人病歿稍為回落。

首相約翰遜（Boris Johnson）同日宣布，商業、能源和產業戰略部國務大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）兼任新設的疫苗調配大臣，負責安排疫苗在全國分發。有關職務屬臨時性質，預計維持最少至2021年夏天。

扎哈維的任命象徵英國政府準備推出全國民眾大規模接種疫苗計劃，有當地傳媒引述消息人士報道，政府可能最快在下周批出輝瑞（Pfizer）與BioNTech合作研發的疫苗使用許可，並在隨即開始付運。

輝瑞疫苗經過臨床測試後，顯示其有效率達95%，英國政府已經向輝瑞訂購4,000萬劑疫苗，並在20日要求藥品和醫療產品監管署（MHRA）評估有關疫苗的適用程度，同時在27日指示該部門審視當地藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的疫苗。

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