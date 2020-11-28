「伊朗核彈之父」遇刺　掌舵核計劃多年　曾被原子能機構點名

伊朗科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日遇刺身亡，德黑蘭將矛盾直指以色列，局勢頓時變得緊張。雖然伊朗一直否認有意發展核武，但西方情報界認為法克里扎德是伊朗核武計劃的推手。

有關法克里扎德背景的資料不多。根據流亡組織伊朗全國抵抗委員會（National Council of Resistance of Iran）2011年5月發表的報告，法克里扎德1958年於聖城庫姆（Qom）出生，擁有核工程博士學位，於大學任教物理，是國防部副部長兼伊斯蘭革命衛隊准將。

有高級別的伊朗消息人士2014年曾向路透社透露，法克里扎德是伊朗科技發展的「資產和專家」，得到最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的全力支持。他指，法克里扎德有三本護照並經常周遊列國，包括亞洲，從海外獲得最新資訊。西方國安消息人士指，伊朗一直從國際黑市獲取核材料和相關知識。

圖為2019年1月23日，伊朗科學家法克里扎德（右）於德黑蘭出席會議。（美聯社）

國際原子能機構和美國情報機關都相信法克里扎德是伊朗AMAD核計劃的重要人物。國際原子能機構曾多次點名提到法克里扎德，包括指他是核計劃的「主管」，並稱他負責監督支持核計劃軍事用途的活動。法克里扎德獲高度保護，少有露面，外界幾乎連他的長相也不知道。伊朗過往有多名核計劃科學家被殺，因此德黑蘭抗拒讓聯合國接觸法克里扎德，擔心相關資料和行蹤外洩。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）兩年前力指伊朗違背核協議，指伊朗利用民用核計劃作為掩飾，秘密發展核武，提到法克里扎德是主要人物。他指，AMAD核計劃結束之後，法克里扎德繼續於國防部的機構工作，進行特別項目。前總理奧爾默特（Ehud Olmert）也曾暗示，法克里扎德可能是攻擊的目標。

直到法克里扎德死後，伊朗國防部指出他是豁下防禦創新和研究組織（Research and Innovation Organization）的主管。路透社引述外交消息人士指，雖然伊朗幾年前已經承認法克里扎德的存在，但強調他是軍官，不牽涉核計劃。據報法克里扎德也是伊朗彈道導彈計劃的舵手，因此被稱「伊朗核彈之父」。