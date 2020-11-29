伊朗核科學家遇刺　以色列內閣部長：對誰人行兇毫無頭緒

伊朗首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日遇刺身亡，外長扎里夫（Javad Zarif）稱事件顯示與以色列有關。以色列內閣部長哈內格比（Tzachi Hanegbi）28日稱，他對誰殺死法克里扎德毫無頭緒，是首次有以色列官員回應事件。

伊朗科學家法克里扎德11月27日在阿布薩爾德被殺。圖為法爾斯通訊社發布事發場地的照片。（AP）

被視為總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）親信的哈內格比28日接受以色列傳媒N12節目《Meet the Press》訪問時表示，「我沒有頭緒是誰人所做。」他稱，並非因為要為此負責，所以對事件封口不提，而是真的毫無頭緒。

N12在28日較早時報道，在伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）揚言會向行兇者及幕後黑手採取報復行動，以及總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指一定會在適當的時候回應之後，全球以色列大使館現時已保持高度警惕狀態。

遇刺事件發生於伊朗首都德黑蘭（Tehran）以東一個城鎮，法克里扎德乘坐的車輛遭到襲擊，有目擊者稱聽到巨響和槍聲。報道指他和多名保鏢受傷送院，惟法克里扎德其後證實不治。目前未有組織承認責任。