美媒：美國眾議院12月3日表決提案　對在美上市中國公司增加限制

美國眾議院12月2日將表決一個可能會對在美上市的中國企業構成限制的跨黨派提案，當中包要求公司證明其不受一個政府控制。這可能會對阿里巴巴及百度等構成在美退市的威脅。

名為《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）的法案，是由共和黨參議員肯尼迪（John N. Kennedy）以及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）提案。

法案目的是確保在美國上市的外國企業跟美國企業，同樣符合獨立審計要求。

圖為11月18日美國眾議院議長佩洛西在國會向記者發言。（Getty）

《外國公司問責法》的提案內容提到，倘公司不能證明其不受外國政府控制，或者美國公眾公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）無法連續3年對其審計，公司的證券將被禁止在紐約證據交易所及納斯達克交易所進行交易。

提案已在5月於共和黨人佔多數的參議院獲得通過。根據11月27日已上載網上的通知，法案會在12月3日於眾議院院按照簡化流程審議，允許不做任何修改，但需經三分之二出席及投票議員同意才過關。眾議院這安排通常用於無爭議事項，意味提案已獲兩黨足夠的支持。