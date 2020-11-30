特朗普敗選後首度受訪　指摘美國司法系統　稱繼續就選舉結果抗爭

美國總統特朗普（Donald Trump）準備於香港時間11月28日晚上11時接受霍士財經網（Fox Business）訪問。這是自美國大選投票日及特朗普競選團隊在關鍵州份發起挑戰點票結果的法律行動以來，特朗普首次受訪。他在訪問中指出，繼續就選舉結果抗爭，6個月內不會改變主意。

特朗普接受節目《Sunday Morning Futures》主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）的訪問。他稱民主黨的對手拜登沒可能得票多過前總統奧巴馬（Barack Obama），他亦就共和黨接受選舉結果稱，如他們容許民主黨為拜登這樣「竊取」選舉，美國將不會再有另一個共和黨的總統、參議員或眾議員當選。

他說，拜登得票多過奧巴馬逾2000萬，這是「令人噁心的，我們不能讓美國的選舉被敗壞。巴蒂羅莫表示同意他的觀點。

他亦在訪問中堅稱，他能夠證明民主黨人所用的投票機是欺詐地為拜登贏得選舉的，但他沒有提供任何實質的證據。

批評美司法系統

特朗普對於最高法院會否審理有關選舉的個案表示質疑。

特朗普在訪問中指摘法官有關他就選舉提出的訴訟。他說：「我們不被允許去提交我們的證明。他們說你沒有（法律上的）資格。我會提起一個美好、漂亮大訴訟，以很多的證明談論這件事以及許多其他事情。 我們有宣誓書，我們有成百上千的宣誓書。」

他說：「你的意思是，身為美國的總統，我沒有（法律上的）資格？這是什麼樣的法院系統？」

特朗普說：「我們正在嘗試提交證據，而法官不允許我們這樣做。」他說：「我們有很多證據。上周三，您可能看到了我們在賓夕法尼亞州葛底斯堡舉行的聽證會……令人難以置信的證人、備受尊敬的人，真的感到委屈。」

特朗普27日聲稱，拜登為了進入白宮，必須證明他在選舉中獲得的選票並非以非法的手段取得。霍士財經網28日報道，霍士新聞及其他媒體推定民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已當選總統。報道稱，拜登在上任前，不需要證明他的選票是以合法途徑取得。