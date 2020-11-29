【法國安全法】多市有遊行示威　部分演變警民衝突　至少46人被捕

法國多個城市11月28日出現遊行示威，反對涉執法人員法案有關條款和警察暴力執法。警方和示威者在部分遊行地點發生衝突，至少46名示威者被捕。

28日是法國放寛預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情措施的第一天。據內政部統計，當天全法70個城市出現遊行示威，總參與人數超過13萬。

警方和示威者衝突導致30多名警察受傷。在首都巴黎，至少46名示威者被捕。

新華社29日引述法國媒體報道，遊行示威與政府近期推出《整體安全法》（Global Security Bill）和巴黎警察毆打黑人男子一事有關。

↓想看更多法國示威照片，請點擊放大觀看：

《整體安全法》日前在法國國民議會獲得通過，將提交參議院審議。法案第24條規定，對惡意傳播警察和憲兵形象、洩露其面部特徵和身份訊息的行為進行處罰。法國社會輿論對條款存在不同看法。法國總理卡斯泰（Jean Castex）26日說，會組建「獨立委員會」重新起草有關條款。

近期發生的警察暴力執法事件也是導致遊行示威的重要因素。據法國媒體報道，黑人男子、音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）11月21日在巴黎街頭被警察發現未戴口罩，他試圖返回其工作室以躲避處罰，3名警察隨即進入工作室並與其發生衝突。網上流傳的閉路電視影像顯示，3名警察毆打澤克勒，後者未出現暴力抵抗執法的舉動。

事件引發社會對警察暴力執法和種族歧視的強烈關注。目前，幾名涉事警察已被停職並接受調查。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）27日在社交媒體上發文說，此事「可恥」、「不可接受」。他命令政府迅速提出建議，重建法國民眾和警察之間的信任，更有效打擊所有形式的歧視。他同時表示，絕不允許個別執法者濫用暴力，玷污整體職業形象。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）28日在社交媒體上對示威者襲擊警察和憲兵表示譴責，稱這種暴力行為「不可接受」。