美國大選2020｜拜登公布通訊團隊人選　成員全是女性

美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月29日公布他的通訊團隊人選，成員全部都是女性，是白宮高級通訊團隊在歷史上首次全由女性出任。

這7名女性成員在華府均擁有豐富經驗，並且與拜登有密切聯繫。

拜登任命奧巴馬（Barack Obama）政府的國務院女發言人普薩基（Jen Psaki）會出任白宮新聞秘書；競選團隊女發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield），則擔任通訊總監。

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競選團隊的高級顧問桑德斯（Symone Sanders）會成為副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）的首席女發言人；眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）前高級顧問艾蒂安（Ashley Etienne）則擔任賀錦麗的通訊總監。拜登擔任副總統期間的前新聞秘書亞歷山大（Elizabeth Alexander），將出任未來第一夫人吉爾（Jill Biden）的通訊總監。

另外兩人分別是擔任首席副新聞秘書的讓—皮埃爾（Karine Jean Pierre），她也是佩洛西的前高級顧問，以及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）前媒體總監托巴爾（Pili Tobar），她會出任白宮副通訊總監。

普薩基在Twitter上指出，通訊團隊是歷史上最多樣化的團隊，而且7人中有6人是年幼子女的媽媽。