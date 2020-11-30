美國大選2020｜特朗普聲稱FBI和司法部合謀　故意讓他敗選

美國總統特朗普（Donald Trump）11月29日接受霍士新聞（Fox News）訪問，期間聲稱聯邦調查局（FBI）和司法部可能合謀協助選舉舞弊，讓他敗選。

圖為11月28日，亞特蘭大有特朗普支持者集會，拿着特朗普選舉大勝的標語。（Getty）

這是特朗普自大選以來，首次接受的訪問。特朗普在訪問中，提及他聲稱的大規模選舉舞弊。他形容這是一場「完全的欺詐」（This is total fraud）。

特朗普表示大選被操控，他們嘗試揭露出來並告上法庭，但未有被理回：「為何FBI和司法部——我不知道他們是否牽涉在內，可以逃避這些東西的？這簡直難以置信。」

「若果你是FBI或司法部的人，這是你所遇見最重大的案件，但他們去了哪裏？」「他們只是繼續工作並為下一屆的政府做準備。」

特朗普把他與支持者團隊的訴訟連敗，及沒有組織進行深入調查，歸咎FBI及司法部的不理會，甚至是合謀，讓拜登（Joe Biden）順利當選。

訪問中特朗普又指出他曾要求他的法律團隊提出一個「又大，又漂亮」的訴訟案，讓他勝訴並推翻選舉結果，但被指這並不可能，他的法律團隊稱這在法庭上站不住腳。

「我們找到很多事件是不可想像的，但他們說這站不住腳，無辦法把這成為證供。」「你說我是美國總統，我卻站不住腳？這是甚麼司法制度？」