美國大選｜美媒：拜登經濟團隊人選　大部分曾任奧巴馬時期顧問

美國大選2020結束，勝選人拜登（Joe Biden）正籌組新班底。美國媒體11月29日報道，拜登已決定部分經濟部門的人選，包括協助早前傳出由聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）接任財政部長的高級副手。

圖為2019年5月，美國進步研究中心（Center for American Progress）總裁坦登（Neera Tanden）出席一場演講。拜登有意任命她出任白宫管理與預算辦公室主任。（Getty）

美國《華爾街日報》29日報道，拜登有意任命一群自由派及中間派的經濟團隊，與聯儲局前主席耶倫一同處理經濟部分，帶領國家從疫情下復甦。

報道指拜登有意提名美國進步研究中心（Center for American Progress）總裁坦登（Neera Tanden）出任白宫行政管理和預算局總監；普林斯頓大學的經濟學家魯斯（Cecilia Rouse）出任經濟顧問委員會主席。前者屬於中間偏左的智庫組織。

拜登亦有意提名前奧巴馬時期高級國際經濟顧問阿德耶莫（Adewale Adeyemo），擔任耶倫的高級副手，以及競選經濟顧問的伯恩斯坦（Jared Bernstein）和布希（Heather Boushey），與魯斯一起擔任經濟顧問委員會成員。

報道指這些人選當中包括了曾倡儀推出積極的經濟措施，以協助復甦在疫情受挫的經濟。他們主張應擴大政府開支，投入教育、基建及綠色經濟等，以提高國家經濟潛力。

包括魯斯、伯恩斯坦和阿德耶莫都是前奧巴馬政府官員，報道指他們在金融危機後，對刺激經濟復甦扮演了重要角色。

《紐約時報》則報道指，拜登還有意提名前奧巴馬時期的經濟顧問迪斯（Brian Deese） ，出任國家經濟委員會主席。迪斯曾任白宫行政管理和預算局副總監，在奧巴馬時期亦曾兼任氣候變化相關的特別顧問。