美媒：朱利亞尼與特朗普討論　冀獲提前赦免

美國媒體12月1日引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）近日與特朗普展開討論，希望自己能夠在特朗普任期結束前獲得提前赦免（pre-emptive pardon）。

《紐約時報》12月1日引述兩名消息人士報道，朱利亞尼最近一次與特朗普展開有關討論是上周，未知是誰先提出，但兩人之前也曾有相關討論。據其中一名消息人士稱，特朗普未有表明自己會如何做。

美國媒體稱，朱利亞尼希望自己能夠在特朗普任期結束前獲得提前赦免。圖為他2020年11月19日在華盛頓出席記者會（AP）

報道稱，目前未知朱利亞尼可能會遭到哪些罪名起訴，曼克頓檢察官曾針對朱利亞尼在烏克蘭的生意展開調查，以及他在美國駐烏克蘭大使遭撤換的事件中擔任何種角色，這些都是之前特朗普面對彈劾案時的關鍵內容。

朱利亞尼的發言人表示「朱利亞尼不能評論與客戶之間的討論。」朱利亞尼的代表律師則稱科斯特洛（Robert Costello）則稱，朱利亞尼沒有做錯事，不擔心接受調查的問題。

在早前的11月25日，特朗普宣布赦免前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），弗林曾承認在涉及2016年總統選舉的通俄門調查中，對聯邦調查局（FBI）說謊。