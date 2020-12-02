傅高義首次出席香山論壇：中美關係處歷史低谷　拜登帶來機會

2020年的香山論壇於12月1日至2日以視像形式在京舉行，美國著名中國問題專家傅高義（Ezra Vogel）12月1日出席這次會議。他談到中美關係的發展。

傅高義說：「現在我們必須設法重新贏得其他國家的信任，雖然信任一旦失去就很難恢復，但我們必須與其他國家恢復合作的傳統，發揮更專業的作用。」

傅高義表示，目前中美關係處於歷史的低谷，這對兩個國家都是不利的。他認為，美國的一些政治家非常反華，他們對新疆、西藏和香港問題進行批評，但拜登（Joe Biden）為中美關係帶來了一個機會。「我認為我們需要在高層、專業人士以及工作層三個層次做出努力，儘快推動美中兩國高層會晤、專業人士進行專業應對，工作層則在細節方面進行溝通。」

傅高義也表示，美國不應該詆譭中國在世界範圍內所做的建設性努力，比如中國在節能減排、在非洲國家基礎設施建設，抗擊疫情方面等做出的貢獻，美國應該承認中國對世界的貢獻，公平地對待中國。

傅高義認為，拜登上台將給中美關係的修復帶來機會。（新華社）

傅高義11月26日在出席中國媒體《財經》舉辦的「2021：預測與戰略」年會上也表示，拜登上台不會讓中美關係突然變好，但拜登身邊有一個專業的政策、外交團隊，這恰恰是中美之間目前最需要的——以職業的態度和精神來解決中美之間的問題。

他認為中美之間現在急需恢復對話交流，無論是官方的，還是領導人之間的私下交流管道，「拜登與中國國家主席習近平之間曾有私交是一件非常幸運的事。」儘管拜登在競選期間說了一些對話強硬的話，但那只是一種「競選需要」，上任美國總統後則是另一回事。「我認為拜登與習近平的私交將在中美關係上發揮重要作用。」