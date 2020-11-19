澳洲遭中方列14宗罪　總理莫里森反駁稱不會改變自身政策

中國駐澳洲大使館將列有中澳關係14項爭端的文件發給澳媒，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11月19日回應稱，澳洲是出於自身利益行事，不會改變其政策。

據路透社11月19日報道，針對中國對澳洲人權外交、新聞自由和投資政策等表達諸多不滿，澳洲總理莫里森19日回應稱，「我們永遠是澳洲」，他的言論暗示澳洲只會繼續做回自己。

中國駐堪培拉大使館18日向澳洲多家媒體提交了一份對澳洲對華政策的抱怨清單。澳洲總理莫里森19日提到了該份中國大使館的清單，稱澳洲是出於自身利益行事，不會改變其政策。

莫里森說：「擁有自由媒體，擁有民選議員表達他們的想法，這些都是值得關注的問題。而且（澳洲）與加拿大、新西蘭和其他國家一樣，都會在國際論壇上討論人權問題。如果這是（澳中）兩國關係緊張的原因，那麼緊張（原因）似乎是，澳洲就是澳洲。」

圖為2020年11月17日，日本首相菅義偉在首相官邸與澳洲總理莫里森舉行會談。（Reuters）

11月17日，在莫里森訪問東京期間，澳洲和日本達成了一項突破性的防務協議，這引發了中國的譴責。莫里森回到澳洲後吿訴媒體，中國認為澳洲是在聽從美國的命令行事，這是一個錯誤。

他說，澳洲與日本和其他國家達成了貿易和防務協議，並根據本國的國家利益制定了外國投資規則。

中國駐堪培拉大使館11月18日將列有14項爭端的文件發給了澳洲《第九新聞》（Nine News）、《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）和《世紀報》（The Age）。

中國政府列出的指控包括：澳洲政府資助澳洲戰略政策研究所的「反華」研究；突襲中國記者和吊銷學者簽證；在多邊論壇上「帶頭」提及涉台、涉港、涉疆等中國事務；煽動對「 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起源展開獨立調查；在2018年禁止中國通訊設備公司華為5G；阻礙10項涉及基礎設施、農業和畜牧業的中國外商投資交易；干涉南海問題；在沒有證據的情況下指責中國實施網絡攻擊；澳洲議員對華人或亞洲人進行種族主義攻擊。

據報道，一名中國政府官員11月17日在堪培拉對記者說：「中國現在很生氣。如果你們把中國當作敵人，那中國就會變成敵人。」