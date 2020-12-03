拜登稱不會立即撤銷對華關稅和貿易協議　中方：一貫主張平等協商

美國總統當選人拜登（Joe Biden）接受美國媒體採訪時表示，他不會在就任後立即撤銷現任總統特朗普（Donald Trump）對中國部分輸美產品實施的25%關稅，也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議，中國外交部發言人華春瑩在12月2日回應稱，在中美經貿問題上中方已多次重申，兩國經貿合作的本質是互利共贏。

2019年12月13日，中美兩國宣布達成了第一階段經貿協議。此後2020年1月15日，中國國務院副總理劉鶴（右）代表中方與美方簽署了該協議。（新華社）

發言人華春瑩在當天舉行的例行記者會上談到拜登上任後可能採取的對華貿易政策時表示，在中美經貿問題上中方已多次重申，兩國經貿合作的本質是互利共贏。

華春瑩指出，中方一貫主張，對於雙方經貿關係中出現的一些問題，應該本着相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。

此外還有消息稱，美國眾議院本週將通過一項旨在要求中國企業遵守美國審計標準的法案，否則將被禁止在美國證券交易所上市。

對此華春瑩表示，此事表明美國對中國公司採取歧視性政策，對中國企業進行政治打壓，在資本市場高度全球化的今天，有關各方開誠佈公地就加強跨境監管合作、保護投資者合法權益等議題加強對話和合作才是解決問題的正道，中方堅決反對將證券監管政治化的做法。