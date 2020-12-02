黃之鋒及周庭等被判入獄　羅冠聰與周永康《紐時》刊文籲拜登干預

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥，因參與去年6月21日包圍警察總部，事後分別被控煽惑及參與未經批准集結罪，其中黃之鋒被控組織未經批准集結罪。3人早前已認罪並被還押，案件11月2日在西九龍法院判刑，裁判官王詩麗指3名被告均是積極參與者，全部被囚7至13.5月。《紐約時報》隨後刊登羅冠聰發文，呼籲美國當選總統拜登（Joe Biden）干預。

黃之鋒（右）被判刑，入獄13.5個月。12月2日，他和林朗彥被拷在一起送入監獄。（AP）

《紐約時報》12月2日刊發了一篇題為《拜登先生，請繼續向香港施壓》，這篇文章的作者是香港眾志」前主席羅冠聰以及香港學聯前秘書長周永康。

文章開篇就稱，黃之鋒、周庭和林朗彥將入獄，他們分別被判了13.5個月、10個月以及7個月。但是他們可能在監獄裏待更長的時間，因為中國政府已經通過香港當局提出了更多指控。文章呼籲各國政府、企業、大學、勞工權益組織和非政府組織提供支持。

文章稱，即將上任的拜登政府不僅要繼續批評中國共產黨政權，還要有勇氣建立一種將人權置於其他利益之上的新對華政策。只有這樣，美國才能恢復其在致力於自由、民主、平等和多邊主義的全球秩序中的領導地位。

文章呼籲已經當選美國總統的拜登兑現他支持香港的承諾。文章稱，希望拜登政府將審查和改革針對香港人的庇護政策，並密切關注對那些攻擊香港民主制度的人的制裁。

拜登即將上台，他十分重視人權問題。（AP）

文章最後強調，華盛頓必須制定一項以人權為中心的對華政策，同時不忽視環境保護、尊重勞工權利和公平貿易的迫切需要。這不僅將對香港人權活動人士或民主支持者發出強烈的支持，也會對所有想要自由的人發出強烈的支持。