【美國疫情】日增20萬宗確診　疾控中心主任：未來3個月更艱難

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。據約翰霍普金斯大學的統計，美國12月2日單日新增逾20萬宗確診病例，累積1,390萬人染病。美國疾病控制和預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）警告，未來3個月將可能是美國公共衛生歷史最艱難的時期。

圖為12月2日，美國芝加哥一間醫院的新冠肺炎患者，醫護人員正使用簡單儀器協助病人呼吸。（Reuters）

雷德菲爾德12月2日出席美國商會一個活動，提到疫情狀況。雷德菲爾德表示全國有近90%的醫院處於疫情指標最嚴重的紅色區域，而一些照顧長期病患的設施成為傳染重災區。

雷德菲爾德表示他對未來疫情感到悲觀，形容目前正處於非常關鍵的時刻。他認為，12月、1月和2月的情況將會很艱難，甚至可能會成為美國公共衛生歷史最艱難的時期。

對於新冠疫苗，雷德菲爾德指出相信即使疫苗即將面世，各種抗疫措施仍要維持至2021年。雷德菲爾德指出，可能需要到2021年秋天，疫情才會真正消退，讓市民恢復舉辦大型聚會。

雷德菲爾德估計，2月前美國可能會有45萬人死於新冠肺炎。美國同日有逾10萬名新冠肺炎患者住院，再創新高。

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