【新冠肺炎】約翰遜提醒抗疫仍未結束　運送疫苗面臨挑戰

英國批准使用輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。首相約翰遜（Boris Johnson）12月2日提醒民眾不能鬆懈，抗疫戰爭仍未結束。

輝瑞與生物新技術合作研發的新冠疫苗獲英國批准使用，最快下星期可以接種。圖為施打疫苗示意圖。（Reuters）

約翰遜表示，國民不應過分樂觀，有疫苗使用亦不代表抗疫戰爭結束。約翰遜表示特別提到，在物流方面仍存在重大挑戰。約翰遜當日出席國會的首相答問環節時表明，不會強制國民接種。

56歲的約翰遜曾感染新冠肺炎一度入住深切治療部。被問到首相會否透過電視直播接種疫苗的情況，約翰遜的新聞秘書表示未有直接問過他，不排除會這樣做，但指首相不會「打尖」提前接種。

英國緊急批准使用輝瑞與生物新技術合作研發的疫苗，成為世界首支批准大規模使用的新冠疫苗。疫苗在早前的臨床實驗階段，顯示有效率高達95%，且可安全使用。惟獨存儲存需要負70度的冷藏，使疫苗輸送成為一大挑戰。

首批疫苗最快下星期即可接種，將優先為高風險及前線工作人員接種。據英國廣播公司（BBC）報道，預料要到2021年3至4月，才能完成首批接種階段。

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