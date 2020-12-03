美國大選｜美媒：共和黨內不少人支持特朗普2024年再競選

美國總統特朗普（Donald Trump）雖然輸掉2020年總統大選，但是他在共和黨黨內的支持率仍然很高，美國媒體12月2日報道，共和黨內不少人支持他2024年再次競選總統。

美國Politico新聞網站12月2日報道稱，共和黨人已經開始為篩選2024年的總統提名人選鋪路。共和黨全國委員會（RNC）計劃召集潛在人選會面，現任總統特朗普、副總統彭斯（Mike Pence）都受到邀請。

報道指出，受到特朗普大力支持的共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel），將邀請約12名潛在人選於2021年1月會面。受邀名單中包括彭斯和特朗普，雖然彭斯據悉計劃出席，但特朗普是否會現身仍不確定。

報道稱，潛在人選還包括佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）和前任美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），以及來自各州的多位共和黨參議員。

特朗普拒絕承認敗選，在感恩節當天與記者交鋒（點擊圖集瀏覽）：

Politico新聞網站12月2日又在另外一篇報道指出，大多數接受Politico採訪的共和黨議員都表示將支持特朗普。也有一些接受採訪的共和黨人認為特朗普在任期內做得不錯。

據Politico報道，儘管有一些人拒絕與媒體討論2024年大選，但眾多接受採訪的參議院和眾議院共和黨人都「明確表示」共和黨人「無意背叛」特朗普。報道稱，這一定程度上說明特朗普在他的政黨中仍然是一個非常受歡迎的人物，遠遠超過大多數共和黨人。