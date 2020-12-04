美聯社報告：3中企走後門奪病毒檢測組分發權　致武漢初期難抗疫

在新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全球近150萬人死亡之際，美聯社發佈一篇關於中國武漢疫情初期情況的獨家調查報道，指有三家企業通過「走後門」，付錢從中國疾病預防控制中心那裏取得病毒檢測組設計與分發權，此舉導致武漢在2020年1月期間無法有效進行病毒測試。有企業則否認曾向中國疾病預防控制中心提供金錢的指控。

據美聯社12月3日報道，基於對40多名醫生、美國疾病預防控制中心（CDC）職員、衛生專家與業內人士的採訪，以及對上百份「內部文件」、合約、消息與電子郵件的分析，得出一個關於武漢醫護人員為何在疫情爆發初期難以有效進行病毒測試的結論。

中國武漢是最早發現新冠病毒並觸發廣泛疫情的重災區，在經過一系列艱苦的抗疫鬥爭後，2020年6月3日，該市在院確診患者實現二次清零。（Reuters）

該結論為，有三家中國企業通過「走後門」的方式從中國疾病預防控制（以下簡稱「中疾控」）中心那裏取得病毒檢測組設計及分發權，此舉導致當地檢測機構無法使用其他企業或研究團隊的病毒檢測組，而部分「有缺陷的」檢測設備使防疫人員難以開展有效的病毒測試，這使得在1月5日至17日間中國沒有報吿任何新增確診病例，但根據疫情回溯數據顯示，這段期間有數百人感染。

報道稱，中國防疫部門於1月14日決定放寬相關規定，此舉使得首批被中疾控批准的檢測設備於16日運抵武漢，此後當地確診病例開始增多。

有企業否認「走後門」

報道稱，這三家企業分別為上海捷諾生物科技有限公司（GeneoDx Biotech）、上海輝睿生物科技有限公司（Huirui Biotechnology）、上海伯傑醫療科技有限公司（BioGerm Medical Technology）。報道引述輝睿生物科技的創辦人回應，強調與中疾控合作應對新疾病長達10年，否認曾向中疾控提供金錢的指控。

報道還指出，儘管目前無法確定中方如果防疫及時是否能夠阻止病毒在全球範圍內傳播，但根據一些研究報吿顯示，如果中國政府在當時可以提前兩周進行干預，那麼可使確診病例數減少86％等。（注：該結論出自英國南安普敦大學發佈的題為《新型冠狀病毒肺炎疫情非藥物式干預措施的效果分析》的報吿）

美聯社是引述匿名消息人士指出上述三家企業與中國政府部門之間存在聯繫，他們稱「這些企業與相關官員有着私下關係，交易則基於在中國公共衛生系統中較為流行的「後門文化」（a culture of backdoor connections）。

美聯社同時強調，目前尚無法得知這三家企業與中國疾控中心簽署的協議是否違反中國法律，中國外交部對此也未予以回應。

美聯社也指，各國採用的病毒檢測組差異很大，比如德國是在中國1月12日上傳病毒基因序列後數天內完成了病毒檢測組的研發，後來世衛組織也採用了德國提出的標準，而美國卻堅持使用自己研發的設備，事實證明該設備存在缺陷，這導致「美國的抗疫工作出現了比中國更長的延誤」。

美國媒體近來針對武漢早期疫情發表多篇報道，包括在12月1日，美國有線新聞網絡（CNN）則發表了一篇題為《武漢檔案》、副標題為「洩露的文件顯示中國對新冠肺炎早期階段應對不當」的報道。