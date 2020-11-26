【新冠肺炎】世衛：病毒最初分佈全球各地　中國武漢只是發現地

世界衛生組織（WHO）11月23日在其網站上發布當天新冠肺炎例行記者會的影片，緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）在會上稱，引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒有可能在很早的時候，就在世界不同的地點和時間感染一批人。

瑞安在當天的發布會上指出，確定世界首例傳染病病例，是所有流行病學調查的一個重要方面。「（新冠病毒）可能有不止一個首例病例，因為該疾病很可能源於好幾種動物的傳播。愈來愈多的資訊表明，新冠病毒最初分佈在全球各地。研究人員最近在蝙蝠體內發現這種病毒，我們還在不同的地方看到其他潛在的病毒源頭。」

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WHO的一名專家11月25日表示，他希望回到武漢的食品批發市場，對該地點最初出現的新型冠狀病毒肺炎確診病例再次進行採訪。

動物疾病專家昂巴雷（Peter Ben Embarek）在世衛組織的社交媒體簡報會上表示，他希望重新採訪最初的新冠確診病例，並找到其他或許知道這些人可能在哪裏感染病毒的「重要資訊」。

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