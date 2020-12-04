美國家情報總監撰文　稱中國是自二戰以來對全球民主自由最大威脅

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）12月3日在《華爾街日報》刊文稱，中國對美國今日的最大威脅，也是自二戰以來對全球民主與自由的最大威脅，他認為美國決策者必須要做好與北京長時間對抗的準備。

中美關係：拉特克利夫的文章2020年12月3日在《華爾街日報》刊登（網站截圖）

拉特克利夫的文章題為《中國是國家安全威脅第一位》（China Is National Security Threat No. 1），他稱，情報清楚顯示北京試圖在經濟、技術以及軍事等領域主宰美國以及全世界，作為全球超級大國的美國，對中方這些計劃必須要有所回應。

拉特克利夫又指控，中國的一些大型公共機構與知名企業實際是北京開展間諜活動的偽裝，其做法為「竊取、複製與取代」，即從美國企業那裏竊取知識產權後，中國企業會將相關技術進行複製並且最終在全球市場取代美國企業。

隨着拜登成為美國當選總統，中美關係將如何發展備受關注，圖為兩國國旗（Reuters）

此外拉特克利夫還指責中方試圖利用5G技術限制美國與盟友們共享重要情報能力、加大對美國立法者與決策者的影響力以及通過人體試驗的方法培養具有生物增強能力的士兵等。他認為，美國未來須將中方視為維護國家安全的重點，並且做好長期對抗準備。

拉特克利夫未有在文章內給出實質證據。他之前曾多次在公開場合強調中國威脅論，這次有可能是他最後一次以美國國家情報總監的身份發表有關言論，此因美國總統當選人拜登（Joe Biden）已宣布將提名中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）未來擔任這一職位。