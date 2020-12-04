美國財政部制裁伊朗一研究團體　指控其參與化武研究

美國財政部12月3日公布新一輪針對伊朗的制裁，把研究團體Shahid Meisami Group及其負責人列入制裁名單，美方指控該團體參與化學武器研究。

根據美方公告，財政部決定制裁一個團體及一名個人，團體為Shahid Meisami Group，該團體與伊朗防禦創新和研究組織（Iranian Organization of Defensive Innovation and Research）有聯繫，至於受制裁的一名個人則為巴布里（Mehran Babri），巴布里為該團體總監。

圖為美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）2020年12月2日在國會出席會議（Getty）

禁止與受制裁對象交易

按照制裁措施，美方將凍結有關制裁對象在美國的任何資產，也會禁止美國人與受制裁對象交易，任何促成受制裁對象進行重大交易的金融機構，也遭受美國制裁的風險。

路透社報道，美方指控該團體參與伊朗化武研究，與伊朗防禦創新和研究組織有聯繫。美方在2019年3月已把伊朗防禦創新和研究組織及其下屬組織等列入制裁名單。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在聲明表示，伊朗發展可造成大規模破壞的武器，對其鄰國與全世界都帶來安全威脅，他稱美方將繼續對抗伊朗政權為開發化武所作出的任何努力。