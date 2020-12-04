拜登邀請福奇留任　將要求美國人戴口罩百日

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月3日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，表明將於就任後要求美國人戴口罩一百日，對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。他同時已經邀請現時抗疫小組的成員福奇（Anthony Fauci）留任。

拜登和副手賀錦麗（Kamala Harris）一起接受訪問。拜登表示，將要求美國人戴口罩一百日，「只是戴一百日，不是永遠。一百日。我認為會看到（個案數目）大幅減少。」

拜登透露當日下午已經邀請國家過敏與傳染病研究所所長福奇出任首席醫療顧問，並成為新政府抗疫小組的成員。

對於疫苗，拜登表示如果福奇認為疫苗安全，將樂意接種，並願意公開接種，希望增加公眾的信心。賀錦麗同時表明願意接種疫苗。

圖為2020年9月23日，美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇於華盛頓出席參議院衛生、教育、勞工與養老金委員會的聽證會。（路透社）

拜登同時表示支持國會於新政府就職前通過折衷的疫情紓困方案，形容是「好開始」，但表明「不足夠」。他透露，個別共和黨參議員已經祝賀他當選，並指體諒他們的難處。

被問到總統特朗普（Donald Trump）出席就職典禮是否重要，拜登笑了笑，指是否出席是特朗普的決定，對他個人而言沒有影響，但從象徵意義而言則是重要。