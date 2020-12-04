【新冠肺炎】法國1月起分三階段為全民免費接種疫苗

法國公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃。總理卡斯泰（Jean Castex）12月3日表示，法國將經歐盟和藥廠的協議取得2億劑疫苗，將優先供應給護養院住客，並預留約15億歐元開支免費為所有人接種疫苗。

卡斯泰表示，歐洲藥品管理局一旦批准使用疫苗，法國將開始接種。估計美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新科技公司（BioNTech）合作研發的新冠疫苗將首先取得許可。歐洲藥品管理局計劃12月29日開會決定是否批准使用輝瑞疫苗，並最快1月12日審批莫德納（Moderna）的申請。

根據法國的計劃，疫苗接種將分為三個階段。第一階段1月開始，牽涉約100萬人，疫苗將直接運送到1萬間護養院。第二階段2月開始，為長者等高風險人士接種，牽涉1,400萬人。75歲或以上的長者優先，其次是65歲或以上長者以及50歲或以上或有健康問題的醫護。第三階段估計春季開始，從50歲至64歲人士起逐步為全國人口接種。

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法國所有人將能夠免費接種疫苗。不過卡斯泰重申，不會強制所有人接種。根據世界經濟論壇委託益普索（Ipsos）進行的民意調查結果，只有59%的法國受訪者表示如果有疫苗將會接種。英國和美國分別有85%和67%的受訪者表示願意接種。