【新冠肺炎】世衛正考慮建立「疫苗接種電子證書」　方便人們旅行

世界衛生組織（WHO）不建議各國向新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復者發放「免疫護照」，但正考慮建立疫苗接種電子證書（e-vaccination certificates）。WHO正與愛沙尼亞（Estonia）共同開發的項目。

愛沙尼亞和WHO在10月啟動一個試驗性數碼疫苗證書項目。這個名為「智能黃卡」（smart yellow card）的電子證書，它最終將用於互通的醫療數據追蹤，並加強WHO支持的新冠疫苗全球獲取機制（COVAX），去促進發展中國家的疫苗接種。

美國新冠肺炎疫情：圖為11月24日，司機駕車駛在美國90號及94號州際公路上留下的車軌光影。即使美國疫情全無降溫跡象，都無法阻止人們回家歡度感恩節。（AP）

WHO歐洲疫苗可預防疾病項目經理達塔（Siddhartha Datta）3日在丹麥哥本哈根與記者進行電話會議時稱：「我們正非常密切地研究如何在疫情應對中使用科技，其中之一是我們如何與成員國在疫苗接種電子證書方面進行合作。」

世衛歐洲區高級緊急官員史莫爾伍德（Catherine Smallwood）3日表示，世衛堅持其指引，繼續反對以「免疫護照」的方式，作為恢復跨境旅行正常化的方法。她說世衛不建議推出「免疫護照」，亦不建議以它作為防止跨境傳播的方法而進行測試。

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