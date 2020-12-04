【新冠肺炎】深切治療部接近飽和　美國加州分區實施「居家令」

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）12月3日公布按區域實施新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）居家令的計劃，將州分為5個區域，任何一區的深切治療部可用率低至15%，就要實施最少為期3周的居家令。

紐瑟姆說，當任何一個指定地區的深切治療部設施可用率跌至15%或更少，最新的約束就會在48小時後生效。他稱，預期三藩市灣區以外的所有區域會在本周分別達到其15%的門檻，灣區亦預期在12月中旬或下旬達到門檻。

路透社3日報道，新的居家令會是美國最嚴格的社交疏離規定，亦是加州影響範圍最大的措施。

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加州城市洛衫磯是美國人口第二多的城市，市長加切蒂（Eric Garcetti）已在2日晚上發布要求民眾留在家中的措施。政府規定所有市民留在家中，除非進行受豁免的必要活動，同時禁止舉行任何多於1個家庭的公共或私人聚會。違例者會面臨罰款及監禁。

美國累計已有14,149,328人確診，佔全球總數五分之一；其中累計死亡個案276,402個。且當地疫情仍以空前速度擴散，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，光是3日一天便新增21萬多個確診病例，創下單日新高紀錄。