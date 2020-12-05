挪威央行副行長未能通過安全審查辭職　稱因太太是中國人

挪威央行副行長尼古拉森（Jon Nicolaisen）12月4日宣布辭職，他稱自己未能通過安全審查，續期申請遭到拒絕，原因是自己的太太是中國人。

據路透社報道，尼古拉森表示挪威民事安全審查局（Norwegian Civil Security Clearance Authority，暫譯）已通知他將未能通過安全審查續期，原因是他的太太為一名中國公民且居住在中國，並由他提供財務支持。

尼古拉森（Jon Nicolaisen）自2014年起出任挪威央行副行長（網站截圖）

他稱「同時，他們確定就我個人而言，沒有任何情況引起對我獲得安全許可的懷疑，只是這不足夠。」他又稱「我現在為此要承擔這個後果。」

尼古拉森2014年獲任命為挪威央行副行長，至2020年4月再獲任命展開第二個任期。尼古拉森在挪威央行除了參與制訂貨幣政策外，也負責管理規模達1.2萬億美元的主權基金，為全球最大。

據央行所指，他與太太在2010年結婚。中國駐奧斯陸大使館表示，未得悉尼古拉森辭職，也不知道原因。

挪威央行行長奧爾森（Oeystein Olsen）發聲明表示，他會想念尼古拉森，形容對方出色地履行職責，是關係緊密的同事，也是稱職的專家。