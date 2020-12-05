美國印太司令證實　中國解放軍成功試射「航母殺手」導彈

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）首度證實，中國解放軍已成功就有「航空母艦殺手」之稱的反艦彈道導彈進行試射。《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）12月3日在評論文章中呼籲即將上任的拜登政府正視中國軍事擴張的威脅。

在11月20日至22日舉行的哈里法斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）舉行期間，將卸下印太司令部司令職務的戴維森接受羅金訪問。

戴維森稱中國軍隊已經遠超過單純捍衛領土的戰略，現在正進行能夠實戰、甚至是遠離中國沿海地區作戰的目標。在中國國家主席習近平的領導下，中國建立先進武器系統、平台與火箭部隊，以美國未能充分反應的方式，改變戰略環境。

戴維森指出，中國（軍隊）現代化有巨大進展。中國今年將測試更多導彈，測試的傳統與核武相關導彈的數目將超過所有國家總和。

他也首度證實，解放軍成功進行對移動船隻的反艦彈道導彈試射。美方多年來一直清楚，中國在追求可以攻擊移動目標的能力。被問及這項設計是否針對美國航艦，戴維森表示，「相信我，他們針對所有目標」。

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）。（美國國防部）

試射反艦彈道導彈是解放軍夏天以來大規模聯合軍事演習的一部分。反艦彈道導彈有「航空母艦殺手」之稱，可以遠距威脅美國最重要的海軍資產。

戴維森指出，中國導彈與火箭部隊對區域帶來「極大不對稱性」（a great asymmetry），對從韓國、日本一直延伸到東南亞與台灣的第一島鏈構成威脅。他主張在具戰略地位卻很脆弱的區域及關島，整合防空與導彈防禦。

羅金在專欄中指出，即將上任的拜登政府將發現，2021年的解放軍已經與2016年拜登（Joe Biden）卸下副總統職務時大不相同。

他說，拜登政府將發現，要對抗中國軍事戰略，尤其是在亞洲，將是項複雜、高成本與有風險的工作。但拜登政府別無選擇，只能着手進行，因為現狀即將改變，對於拜登而言，最好的第一步是任命一位了解此威脅本質和急迫性的國防部長。