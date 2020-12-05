BNO｜港人急尋「太平門」？英國2020年10月平均每分鐘發出逾5本

美媒12月4日報道，自2020年7月英國政府提升「英國國民海外護照」（BNO）持有人的權利、容許他們在英國居留5年後，香港申請人數目開始增加。報道指根據英國護照署（HMPO）的數據，在部門平均每個工作天運作8小時的情況下，他們在2020年10月平均每分鐘向香港人發出逾5本BNO。

打破紀錄

彭博社4日的報道指，單在2020年10月，HMPO已向香港人發出59,798本BNO，當中包括續領的申請。這數字比2019年同期高52%，也是自HMPO在2015年開始持續彙整資料開始，單月最高的紀錄。

在2020年的首10個月，已有216,398名香港人獲發BNO，是自1997年香港主權回歸中國以來人數最多的1年。

BNO：圖為12月2日，英國倫敦梅費爾民眾在街上合照。（AP）

上述提出申請的港人，當然不一定全部計劃移居英國，但上述數字看來已顯示，部分港人人認為社會及政治環境已轉變，或是基於個人尋求在外發展或是改變生活方式的需求，申請BNO作「傍身」之用，或是想藉此符合英國有關政策最基本要求。

彭博社報道提及，倫敦的地產經紀看到來自香港的查詢激增，一些經紀2020年收到的查詢幾乎增加了80%。這些人有可能之前已持有BNO，亦有可能是在近期新申領或續領護照的。

英國政府已為此有所預算。彭博社引述英國政府在10月22日發表的研究指，估計有290萬名港人符合申領BNO的資格，有多達230萬名他們的親屬符合資格與他們一同在英國居留。它估計在2021至2025年間，有多達322,000名港人會移居英國。

BNO：圖為11月30日，香港一名女子在街頭使用電腦。（AP）

中方抗議

彭博社記者4日在中國外交部的例行記者會上，要求發言人華春瑩回應有關2020年前10個月有逾20萬名港人獲發BNO的情況。華春瑩回應道：「英方違背承諾、一意孤行、反覆炒作和利用英國國民海外護照的問題，這是對香港事務和中國內政的干預。」她表示，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。